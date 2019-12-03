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Трамп думает, что сможет поладить с Россией

Новости » Политика     03.12.2019 - 17:31
Трамп думает, что сможет поладить с Россией
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

По словам Трампа, у него с президентом Франции одинаковые взгляды на отношения НАТО и России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на вопрос журналистов как члены НАТО должны взаимодействовать с Российской Федерацией заявил, что страны смогут поладить с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

При этом он добавил, что у него с президентом Франции Эммануэлем Макроном одинаковые взгляды на это.

Также американский лидер сказал, что его сообщение о более тесных отношениях с Россией вошло в число сторонников во время его встреч.

"Я думаю, что русский народ тоже хотел бы это увидеть", - добавил Трамп, ссылаясь на более тесные связи с Россией.

При этом он добавил, что цель НАТО может быть гараздо большей.

"Цель НАТО может быть гораздо большей, и я думаю, что мы продемонстрировали эту гибкость за последние несколько лет", - сказал он.

Однако французский лидер сказал, что, хотя "важно вести стратегический диалог с Россией, лидеры должны делать это без наивности".

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявлял, что внутри альянса полностью пропала координация, и НАТО находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что Европейскому союзу необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога с Российской Федерацией для улучшения с ней отношений. Столтенберг считает, что Россия является и останется в будущем самым большим соседом НАТО.

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