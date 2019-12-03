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Трамп думає, що зможе порозумітися з Росією

Новини » Політика     03.12.2019 - 17:31
Трамп думає, що зможе порозумітися з Росією
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

За словами Трампа, у нього з президентом Франції однакові погляди на відносини НАТО та Росії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на питання журналістів як члени НАТО повинні взаємодіяти з Російською Федерацією заявив, що країни зможуть порозумітися з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

При цьому він додав, що у нього з президентом Франції Еммануелем Макроном однакові погляди на це.

Також американський лідер сказав, що його повідомлення про більш тісних відносинах з Росією увійшло в число прихильників під час його зустрічей.

"Я думаю, що російський народ теж хотів би це побачити", - додав Трамп, посилаючись на більш тісні зв'язки з Росією.

При цьому він додав, що мета НАТО може бути набагато більшою.

"Мета НАТО може бути набагато більшою, і я думаю, що ми продемонстрували цю гнучкість за останні кілька років", - сказав він.

Однак французький лідер сказав, що, хоча "важливо вести стратегічний діалог з Росією, лідери повинні робити це без наївності".

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон заявляв, що всередині альянсу повністю пропала координація, і НАТО перебуває в стані "смерті мозку". Він також зазначив, що Європейському союзу необхідно почати думати про себе як про самостійної геополітичної сили.

Крім того, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про необхідність діалогу з Російською Федерацією для поліпшення з нею відносин. Столтенберг вважає, що Росія є і залишиться в майбутньому найбільшим сусідом НАТО.

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