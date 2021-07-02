Чувствуем ответственность за транзит газа через Украину в последующие десятилетия, - Германия

Глава Министерства финансов Германии Олаф Шольц заявил, что страна будет требовать продление договоренности относительно газового транзита между Украиной и Россией. Германия видит свою ответственность за обеспечение транзита на грядущие десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы работаем очень активно, чтобы быть уверенными, что договор о газовом транзите между Украиной и Россией был бы продлен", - отметил Олаф Шольц во время интервью.

По словам главы Минфина Германии, сила договоренности действует до 2024 года, однако стороны проверяют возможность, чтобы продлить ее до 2034 года. Германия видит свою ответственность по обеспечению транзита через Украину в будущем.

Стоит отметить, что ситуация вокруг строительства газопровода "Северный поток-2" угрожает не только экономике Украины, но и ее безопасности, поскольку система трубопроводов соединяет Российскую Федерацию и Германию в обход нашей страны.