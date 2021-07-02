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Відчуваємо відповідальність за транзит газу через Україну в наступні десятиліття, - Німеччина

Автор: РБК-Україна

Глава Міністерства Фінансів ФРН Олаф Шольц заявив, що країна вимагатиме продовження домовленості стосовно газового транзиту між Україною та Росією. Німеччина бачить свою відповідальність за забезпечення транзиту на майбутні десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми працюємо дуже активно, щоб бути впевненими, що договір про газовий транзит між Україною і Росією був би продовжений", - відзначив Олаф Шольц під час інтерв’ю.

За словами голови Мінфіну ФРН, чинність домовленості діє до 2024, втім сторони перевіряють можливість, аби продовжити її до 2034. Німеччина бачить свою відповідальності щодо забезпечення транзиту через Україну в майбутньому.

Варто відзначити, що ситуація навколо будівництва газопроводу "Північний потік-2" загрожує не лише економіці України, але і її безпеці, оскільки система трубопроводів з'єднує Російську Федерації та Німеччину в обхід нашої країни.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, як Німеччина займається збереженням транзиту газу через Україну.

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