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Я не чув, щоб Трамп планував припинити підтримку України, - Зеленський

Понеділок 28 жовтня 2024 22:14
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Я не чув, щоб Трамп планував припинити підтримку України, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не чув про те, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп може скасувати підтримку України у разі перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції з учасниками саміту Україна - Північна Європа.

"Я не чув, щоб Трамп сказав, що він скасує цю підтримку. Ми не знаємо, що буде. Ми розуміємо всі ризики, що може статися. Найбільший ризик буде, якщо політика США зміниться (після виборів - ред.)", - сказав Зеленський.

За його словами, наразі ніхто не знає, хто буде наступним президентом США, проте Україна також розраховує на двосторонню підтримку Конгресу.

"Я не впевнений, що Трамп, якщо він стане президентом, що він дійсно захоче програти. Програти в сенсі припинити підтримку України. Але я згоден з вами, що ризики є. Саме тому Україна має власний внутрішній план, як зміцнити себе", - зазначив Зеленський.

Вибори у США

Раніше ми писали про те, що 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Головними кандидатами є республіканець Дональд Трамп та демократка Камала Гарріс.

Згідно з останніми опитуваннями, Трамп обігнав Гарріс за рівнем підтримки, хоч і з незначною перевагою. За опитуванням Bloomberg, кандидати в президенти зрівнялися в семи ключових штатах.

Детальніше про кандидатів у президенти - розповідає РБК-Україна.

Водночас, нещодавно колишній президент США Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Вони запропонували модель замороженого конфлікту з автономними регіонами по обидва боки демілітаризованої зони, а Київ залишиться поза НАТО.

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