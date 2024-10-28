Я не слышал, чтобы Трамп планировал прекратить поддержку Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не слышал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может отменить поддержку Украины в случае победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции с участниками саммита Украина – Северная Европа.

"Я не слышал, чтобы Трамп сказал, что он отменит эту поддержку. Мы не знаем, что будет. Мы понимаем все риски, что может произойти. Наибольший риск будет, если политика США изменится (после выборов – ред.)", - сказал Зеленский.

По его словам, никто не знает, кто будет следующим президентом США, однако Украина также рассчитывает на двустороннюю поддержку Конгресса.

"Я не уверен, что Трамп, если он станет президентом, что он действительно захочет проиграть. Проиграть в смысле прекратить поддержку Украины. Но я согласен с вами, что риски есть. Именно поэтому у Украины есть собственный внутренний план, как укрепить себя", - отметил Зеленский.

Выборы в США

Ранее мы писали о том, что 5 ноября в США пройдут выборы президента. Главными кандидатами являются республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Гаррис.

Согласно последним опросам, Трамп обогнал Гаррис по уровню поддержки, хоть и с незначительным преимуществом. По опросу Bloomberg, кандидаты в президенты сравнялись в семи ключевых штатах.

Детальнее о кандидатах в президенты - рассказывает РБК-Украина.