UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не "чутливий контент", а реальне життя: Зеленський відреагував на обстріл Херсона

Фото: Зеленський відреагував на обстріл Херсона (facebook.com/zelenskiy.official)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли центр Херсона напередодні Різдва для власного задоволення та залякування українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на президента Україна Володимира Зеленського.

Він зазначив, що соціальні мережі, ймовірно, позначатимуть фото сьогоднішнього обстрілу Херсона, як "чутливий контент". Проте президент підкреслив, що це не чутливий контент - це реальне життя України та українців.

"Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивста заради залякування та задоволення", - написав він.

Зеленський додав, що світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла воює Україна.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Херсон, внаслідок чого загинули мінімум 5 людей та 20 постраждали.

Заступник голови Херсонської обларади Юрій Соболевський зазначив, що серед постраждалих та загиблих виключно цивільні людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВолодимир ЗеленськийВійна Росії проти України