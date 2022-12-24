Не "чутливий контент", а реальне життя: Зеленський відреагував на обстріл Херсона

Він зазначив, що соціальні мережі, ймовірно, позначатимуть фото сьогоднішнього обстрілу Херсона, як "чутливий контент". Проте президент підкреслив, що це не чутливий контент - це реальне життя України та українців.

"Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивста заради залякування та задоволення", - написав він.

Зеленський додав, що світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла воює Україна.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Херсон, внаслідок чого загинули мінімум 5 людей та 20 постраждали.

Заступник голови Херсонської обларади Юрій Соболевський зазначив, що серед постраждалих та загиблих виключно цивільні людей.

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