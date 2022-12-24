Не "чувствительный контент", а реальная жизнь: Зеленский отреагировал на обстрел Херсона

Российские оккупанты обстреляли центр Херсона в канун Рождества для собственного удовольствия и запугивания украинцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что социальные сети, вероятно, будут обозначать фото сегодняшних обстрелов Херсона, как "чувствительный контент". Однако президент подчеркнул, что это не чувствительный контент - это реальная жизнь Украины и украинцев.
"Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради запугивания и удовольствия", - написал он.
Зеленский добавил, что мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла воюет Украина.
Напомним, сегодня оккупанты обстреляли Херсон, в результате чего погибли минимум 5 человек и 20 пострадали.
Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что среди пострадавших и погибших исключительно гражданские люди.
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