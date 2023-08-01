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Для чутливих тем. В Україні створять словник "небажаної" лексики

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Вівторок 01 серпня 2023 15:29
Для чутливих тем. В Україні створять словник "небажаної" лексики Фото: в Україні з'явиться словник небажаної лексики (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні планують створити словник "небажаної" лексики та критерії до інформації, яка буде неприпустимою для поширення в медіа.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За її словами, словник буде містити в собі рекомендації щодо висвітлення "чутливих тем".

"Ми маємо формувати медіапростір, вільний від дискримінації, фіксацій образливих та некоректних стереотипів і мови ворожнечі стосовно будь-яких громадян країни за багатьма ознаками", - заявила Герасим'юк.

Вона зауважила, що словник міститиме в собі рекомендації щодо того, як толерантно висвітлювати чутливі теми та інформацію про деякі спільноти - етнічні, національні, ЛГБТІК, людей з інвалідністю, ветеранських тощо. Для створення словника з членами вказаних спільнот буде проведено зустрічі та консультації.

"Готуються меморандуми із означеними спільнотами – ця робота викликала неабияку громадську підтримку. Результатом цих зустрічей має бути напрацьований словник "небажаної" лексики і критерії до інформації, яка є недопустимою, а також спільна просвітницька робота для медіа", - підкреслила вона.

Звільнення Олександра Ткаченка

21 липня Верховна Рада України отримала заяву про звільнення від міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка. Він сам подав заяву через резонанс з виділенням коштів Мінкультом з держбюджету.

При цьому до того, як стало відомо про заяву президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю розглянути заміну міністра культури.

Цьому рішенню передував скандал з приводу того, що Мінкульт виділяє мільйони гривень на створення російськомовного продукту від компаній, які працювали на російський ринок.

Так, 7 червня держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" провело "мистецький конкурс" на створення фільмів та серіалів. Тоді переможцями стали компанії, чиї засновники працювали на російському ринку та в російських проєктах.

Проте найгучніший скандал виник після того, як компанії телеведучого та шоумена Юрія Горбунова анонсували виділення 33 млн гривень на створення комедійного серіалу "СМТ Інгулець".

Додамо, що громадськість і до цього випадку збирала підписи під петицією про відставку Ткаченка.

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