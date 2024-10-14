UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Чутки про загрозу імпорту електроенергії з ЄС є маніпуляцією, - НКРЕКП

Фото: загрози імпорту електроенергії із ЄС немає (facebook.com Укренерго)
Автор: Іван Носальський

Перед "Укренерго" дійсно поставили низку умов щодо відповідності європейським стандартам. Але чутки про загрозу для імпорту електроенергії з Євросоюзу - маніпуляція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У НКРЕКП підтвердили, що справді отримували листа від директора Секретаріату Енергетичного співтовариства Артура Лорковські, в якому наголошується на необхідності відповідності "Укренерго" європейським стандартам.

Зокрема, Секретаріат поінформував про необхідність заповнення вакантних місць у наглядовій раді "Укренерго". Як запевнили у Нацкомісії, всі необхідні для цього процедури вже відбуваються.

"Будь-яка інформація у ЗМІ про загрозу імпорту електроенергії є відвертою маніпуляцією... Зазначаємо, що станом на сьогоднішній день жодних підстав для зупинення сертифікації оператора системи передачі чи неможливості використання транскордонних перетоків для залучення імпорту електроенергії немає", - додали у НКРЕКП.

Вимоги до "Укренерго"

Нагадаємо, раніше РБК-Україна отримало у розпорядження листа від Секретаріату Енергетичного співтовариства для НКРЕКП, в якому зазначені умови для "Укренерго".

У разі невиконання до 9 грудня необхідно буде знову відкрити процедуру сертифікації, що могло б призвести до втрати можливості імпорту електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоЕлектроенергія