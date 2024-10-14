Слухи об угрозе для импорта электроэнергии из ЕС являются манипуляцией, - НКРЭКУ

В НКРЭКУ подтвердили, что действительно получали письмо от директора Секретариата Энергетического сообщества Артура Лорковски, в котором подчеркивается необходимость соответствия "Укрэнерго" европейским стандартам.

В частности, Секретариат проинформировал о необходимости заполнить вакантные места в наблюдательном совете "Укрэнерго". Как заверили в Нацкомиссии, все необходимые для этого процедуры уже происходят.

"Любая информация в СМИ об угрозе импорта электроэнергии является откровенной манипуляцией... Отмечаем, что по состоянию на сегодняшний день никаких оснований для остановки сертификации оператора системы передачи или невозможности использования трансграничных перетоков для привлечения импорта электроэнергии нет", - добавили в НКРЭКУ.