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Чутки про комунальний колапс у Києві є навʼязуванням наративу про "неспроможну державу", - ЦСК

П'ятниця 29 березня 2024 16:53
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Чутки про комунальний колапс у Києві є навʼязуванням наративу про "неспроможну державу", - ЦСК Фото: чутки про комунальний колапс у Києві є навʼязуванням наративу про "неспроможну державу" (колаж РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Інформація про те, що в Києві нібито тотальний комунальний колапс, яку поширюють пропагандистські Telegram-канали, є фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру стратегічних комунікацій.

"Раніше в столиці повністю затоплювало метро, місто заливало нечистотами на день народження Зеленського, а цього разу відходи виплеснулися на бульварі Верховної ради. Київ продовжує перетворюватися на "фекальну Венецію". Таку інформацію поширюють пропагандистські Telegram-канали. Мета просування тез про нібито тотальний комунальний колапс в Україні та столиці зокрема - навʼязування наративу про «неспроможну державу", де "лише Росія може навести лад", - заявили у Центрі стратегічних комунікацій.

В Центрі зазначають, що 26 березня на столичному бульварі Верховної ради, 7а дійсно сталося пошкодження інженерних мереж. Але йшлося про прорив водопровідної магістралі діаметром 600 мм.

Внаслідок чого стався витік води на проїжджу частину бульвару, про що повідомляли в КМДА. Над усуненням наслідків працювали фахівці "Київводоканалу".

Раніше фракція "УДАР" Віталія Кличка в Київраді звернулася до СБУ з приводу поширення недостовірної та маніпулятивної інформації щодо нібито загрози підтоплення станцій метро.

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