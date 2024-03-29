Слухи о коммунальном коллапсе в Киеве - навязывание нарратива о "несостоятельном государстве", - ЦСК

Информация о том, что в Киеве якобы тотальный коммунальный коллапс, распространяемая пропагандистскими Telegram-каналами, является фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра стратегических коммуникаций.

"Раньше в столице полностью затапливало метро, город заливал нечистотами на день рождения Зеленского, а на этот раз отходы выплеснулись на бульваре Верховной рады. Киев продолжает превращаться в "фекальную Венецию". Такую информацию распространяют пропагандистские Telegram-каналы. Цель продвижения тезисов о якобы тотальном. коллапс в Украине и столице в частности - навязывание нарратива о "несостоятельном государстве", где "лишь Россия может навести порядок", - заявили в Центре стратегических коммуникаций.

В Центре отмечают, что 26 марта на столичном бульваре Верховной рады, 7а действительно произошло повреждение инженерных сетей. Но речь шла о прорыве водопроводной магистрали диаметром 600 мм.

В результате чего произошла утечка воды на проезжую часть бульвара, о чем сообщали в КГГА. Над устранением последствий работали специалисты "Киевводоканала".

Ранее фракция "УДАР" Виталия Кличко в Киевсовете обратилась в СБУ по поводу распространения недостоверной и манипулятивной информации о якобы угрозе подтопления станций метро.