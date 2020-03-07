Чумак назвал подозрения ГБР по делу Порошенко необоснованными

Фото: Виктор Чумак (РБК-Украина)

По его мнению, подозрения в отношении Порошенко невозможно было исправить через юридическую ничтожность обвинений

Подозрения пятому президенту Петру Порошенко, которые подготовило Государственное бюро расследований (ГБР), не были подписаны Русланом Рябошапкой из-за то, что они необоснованны и фактически "высосаны из пальца". Об этом в интервью "Главком" заявил Виктор Чумак, который назначен исполняющим обязанности генпрокурора после отставки Руслана Рябошапки.

"Мы не тормозили ни одного дела, но и не подписали никакого подозрения, если оно не выверено до последней буквы. Подозрение – это же не один лист, а сто страниц, на которых описывается конструкция преступления, чтобы суд ее принял. Если же ты подписываешь необоснованное подозрение и суд ее таковой признает, ты так же отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности", - сказал Чумак.

По его мнению, подозрения, которые подготовило ГБР по Порошенко, невозможно было даже исправить через юридическую ничтожность обвинений. "Было бы что исправлять. Если фактов у следствия и в подозрении нет, их не высосешь из пальца. Оно же в суде потом все развалится", - заявил Чумак.

Чумак также напомнил, что он был политическим оппонентом президента Порошенко, но это не повод подписывать незаконные документы.

"Вот завтра мне, как и.о. принесут подозрение Порошенко - и что делать? Скажут - Чумак не подписывает подозрения Порошенко, потому что тот ему заплатил. Но я не могу подписать незаконный документ", - добавил Чумак.

Напомним, вчера Верховная рада Украины в ходе внеочередного выразила Рябошапці недоверие. Отставку генпрокурора поддержали 263 народных депутатов. Его упрекали низкой результативностью и несоответствием должности. До этого президент Владимир Зеленский, комментируя возможность отставки Рябошапки, заявил, что чиновники должны уходить со своих должностей, если не обеспечивают результат.

После голосования по Рябошапки первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку. Уже после этого стало известно, что Чумак временно возглавит Офис генпрокурора.