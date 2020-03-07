Чумак назвав підозри ДБР у справі Порошенка необгрунтованими 

Фото: Віктор Чумак (РБК-Україна)

На його думку, підозри щодо Порошенка неможливо було виправити через юридичну нікчемність звинувачень

Підозри п’ятому президенту Петру Порошенку, які підготувало Державне бюро розслідувань (ДБР), не були підписані Русланом Рябошапкою через те, що вони необгрунтовані й фактично "висмоктані з пальця". Про це в інтерв’ю "Главкому" заявив Віктор Чумак, призначений виконувачем обов’язків генпрокурора після відставки Руслана Рябошапки.

"Ми не гальмували жодної справи, але й не підписали жодної підозри, якщо вона не вивірена до останньої літери. Підозра – це ж не один аркуш, а сто сторінок, на яких описується конструкція злочину, щоб суд її прийняв. Якщо ж ти підписуєш необґрунтовану підозру і суд її такою визнає, ти так само відповідаєш у кримінальному порядку за незаконне притягнення до відповідальності", - сказав Чумак.

На його думку, підозри, які підготувало ДБР щодо Порошенка, неможливо було навіть виправити через юридичну нікчемність звинувачень. "Було б що виправляти. Якщо фактів у слідства і в підозрі немає, їх не висмокчеш із пальця. Воно ж у суді потім усе розвалиться", - заявив Чумак.

Чумак також нагадав, що він був політичним опонентом президента Порошенка, але це не привід підписувати незаконні документи.

"От завтра мені як в.о. принесуть підозру Порошенкові - і що робити? Скажуть - Чумак не підписує підозри Порошенку, бо той йому заплатив. Але ж я не можу підписати незаконний документ", - додав Чумак.

Нагадаємо, вчора Верховна рада України в ході позачергового висловила Рябошапці недовіру. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутатів. Йому дорікали низькою результативністю й невідповідністю посаді. До цього президент Володимир Зеленський, коментуючи можливість відставки Рябошапки, заявив, що чиновники повинні йти зі своїх посад, якщо не забезпечують результат.

Після голосування щодо Рябошапки перший заступник генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку. Вже після цього стало відомо, що Чумак тимчасово очолить Офіс генпрокурора.