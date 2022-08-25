UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Чума 21 века": в МИД отреагировали на террор россиян на День Независимости

Фото: спикер МИД Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Ракетный террор, который устроила Россия на День Независимости Украины, является чумой 21 века. Изоляция и глобальная решимость должна остановить действия страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Олега Николенко в Twitter.

"Только вчера по всей Украине было 189 сирен воздушной тревоги, всего 14 часов. 25 мирных жителей погибли в результате российского ракетного удара по вокзалу на востоке Украины. Российский терроризм - это чума 21 века. Только изоляция и глобальная решимость могут остановить это", - написал он.

Рекорд по тревогам и ракетный террор 24 августа

Напомним, что вчера, на День Независимости по Украине прозвучало 189 тревог - это наибольшее их количество за все время полномасштабной войны. Таким образом Россия установила террористический рекорд.

Отметим, что самым трагичным вчера был удар по Чаплино в Днепропетровской области, где из-за вражеского обстрела погибли 25 человек (среди них двое детей), а 31 человек получил ранения.

В общей сложности, по подсчетам МВД, за сутки оккупанты нанесли удары по 58 населенным пунктам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныДень независимости Украиныракетный удар