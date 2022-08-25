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"Чума 21 века": в МИД отреагировали на террор россиян на День Независимости

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Киев, Четверг 25 августа 2022 12:15
"Чума 21 века": в МИД отреагировали на террор россиян на День Независимости Фото: спикер МИД Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Ракетный террор, который устроила Россия на День Независимости Украины, является чумой 21 века. Изоляция и глобальная решимость должна остановить действия страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Олега Николенко в Twitter.

"Только вчера по всей Украине было 189 сирен воздушной тревоги, всего 14 часов. 25 мирных жителей погибли в результате российского ракетного удара по вокзалу на востоке Украины. Российский терроризм - это чума 21 века. Только изоляция и глобальная решимость могут остановить это", - написал он.

Рекорд по тревогам и ракетный террор 24 августа

Напомним, что вчера, на День Независимости по Украине прозвучало 189 тревог - это наибольшее их количество за все время полномасштабной войны. Таким образом Россия установила террористический рекорд.

Отметим, что самым трагичным вчера был удар по Чаплино в Днепропетровской области, где из-за вражеского обстрела погибли 25 человек (среди них двое детей), а 31 человек получил ранения.

В общей сложности, по подсчетам МВД, за сутки оккупанты нанесли удары по 58 населенным пунктам.

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