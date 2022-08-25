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"Чума 21 століття": в МЗС відреагували на терор росіян на День Незалежності

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Київ, Четвер 25 серпня 2022 12:15
"Чума 21 століття": в МЗС відреагували на терор росіян на День Незалежності Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Ракетний терор, який влаштувала Росія на День Незалежності України, є чумою 21 століття. Ізоляція та глобальна рішучість має зупинити дії країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера МЗС Олега Ніколенка в Twitter.

"Лише вчора по всій Україні було 189 сирен повітряної тривоги, загалом 14 годин. 25 мирних жителів загинули внаслідок російського ракетного удару по вокзалу на сході України. Російський тероризм - це чума 21 століття. Тільки ізоляція та глобальна рішучість можуть зупинити це", - написав він.

Рекорд по тривогах та ракетний терор 24 серпня

Нагадаємо, що вчора, на День Незалежності по Україні пролунало 189 тривог - це найбільша їх кількість за увесь час повномасштабної війни. Таким чином Росія встановила терористичний рекорд.

Зазначимо, що найбільш трагічним вчора був удар по Чаплиному в Дніпропетровській області, де через ворожий обстріл загинули 25 осіб (серед них двоє дітей), а 31 людина отримала поранення.

Загалом, за підрахунками МВС, за добу окупанти завдали ударів по 58 населених пунктах.

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