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Чуло півміста. В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух, - Федоров

Фото: В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васьків

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 6 грудня було чутно звук потужного вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Ранкове бавовнятко для окупантів у Мелітополі", - зазначив мер.

Згідно з даними, оприлюдненими Федоровим, в одному з мікрорайонів пролунав вибух, який чуло півміста.

Посадовець додав, що наразі всі подробиці уточнюються.

Нагадаємо, у Генштабі поінформували, що українські військові 5 грудня відбили всі атаки ворога на Донбасі.

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МелітопольВійна Росії проти України