Слышало полгорода. В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв, - Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 6 декабря был слышен звук мощного взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Утреннее бавовнятко для оккупантов в Мелитополе", - отметил мэр.
Согласно данным, обнародованным Федоровым, в одном из микрорайонов раздался взрыв, который слышало полгорода.
Чиновник добавил, что пока все подробности уточняются.
Напомним, в Генштабе проинформировали, что украинские военные 5 декабря отразили все атаки врага на Донбассе.
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