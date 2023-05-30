ua ru
Вт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чуло все місто. У Мелітополі лунали звуки вибухів

Новость на русском →
Мелітополь, Вівторок 30 травня 2023 18:50
Чуло все місто. У Мелітополі лунали звуки вибухів Фото: у Мелітополі лунали звуки вибухів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух у вівторок увечері, 30 травня. Звуки було чути у всьому місті.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Потужні вибухи у Мелітополі, які чуло все місто. Уточнюємо деталі", - написав він.

Чуло все місто. У Мелітополі лунали звуки вибухів

Фото: скріншот

Пізніше Федоров повідомив, що стовб чорного диму було помічено на західному виїзді Мелітополя. Попередньо, в районі захопленого окупантами заводу "Автокольорлит", який ворог перетворив на військову базу.

Водночас влада окупантів заявила, що у місті нібито відпрацювало ППО.

Чуло все місто. У Мелітополі лунали звуки вибухівЧуло все місто. У Мелітополі лунали звуки вибухів

Фото: вибух у Мелітополі (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуація у Мелітополі

Практично відразу після початку повномасштабного вторгнення російські окупанти захопили Мелітополь Запорізької області.

Наразі в Мелітополі можна спостерігати активний розвиток партизанського руху, попри проголошене полювання на його членів, регулярно влаштовують "хлопки" по всьому місту.

Вибухи і "покарання" колаборантів відбуваються із завидною регулярністю, створюючи невпевненість і страх серед співробітників окупаційної влади.

24 травня стало відомо, що окупанти стали стягувати в район Мелітополя важку артилерію. При цьому ЗСУ завдають ворогові серйозної шкоди, а 25 травня навіть змогли знищити один російський винищувач Су-25 під Мелітополем. Ще один такий літак було пошкоджено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Війна Росії проти України
NEWS
В Україні зросте тариф на електроенергію. Кабмін затвердив нову ціну
В Україні зросте тариф на електроенергію. Кабмін затвердив нову ціну
DAILY
Олігархи Фрідман та Авен можуть залишитися без Сенс Банку. Всі претензії – у Кремль
Вікторія Руденкоспеціально для РБК-Україна Олігархи Фрідман та Авен можуть залишитися без Сенс Банку. Всі претензії – у Кремль