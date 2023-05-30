ua ru
Вт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Слышал весь город. В Мелитополе раздавались звуки взрывов

Новина українською →
Мелитополь, Вторник 30 мая 2023 18:50
Слышал весь город. В Мелитополе раздавались звуки взрывов Фото: в Мелитополе раздавались звуки взрывов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв во вторник вечером, 30 мая. Звуки были слышны во всем городе.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

"Мощные взрывы в Мелитополе, которые слышал весь город. Уточняем детали", – написал он.

Слышал весь город. В Мелитополе раздавались звуки взрывов

Фото: скриншот

Позже Федоров сообщил, что столб черного дыма был замечен на западном выезде Мелитополя. Предварительно, в районе захваченного оккупантами завода "Автоцветлит", который враг превратил в военную базу.

В то же время власти окупантов заявили, что в городе якобы отработало ПВО.

Слышал весь город. В Мелитополе раздавались звуки взрывовСлышал весь город. В Мелитополе раздавались звуки взрывов

Фото: взрыв в Мелитополе (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуация в Мелитополе

Практически сразу после начала полномасштабного вторжения российские оккупанты захватили Мелитополь Запорожской области.

Сейчас в Мелитополе можно наблюдать активное развитие партизанского движения, несмотря на провозглашенную охоту на его членов, регулярно устраивают "хлопки" по всему городу.

Взрывы и "наказание" коллаборантов происходят с завидной регулярностью, создавая неуверенность и страх среди сотрудников оккупационных властей.

24 мая стало известно, что оккупанты стали стягивать в район Мелитополя тяжелую артиллерию . При этом ВСУ наносят врагу серьезный ущерб, а 25 мая даже смогли уничтожить один российский истребитель Су-25 под Мелитополем . Еще один такой самолет был поврежден.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Война России против Украины
NEWS
В Украине вырастет тариф на электроэнергию. Кабмин утвердил новую цену
В Украине вырастет тариф на электроэнергию. Кабмин утвердил новую цену
DAILY
Олигархи Фридман и Авен могут остаться без Сенс Банка. Все претензии – в Кремль
Виктория Руденкоспециально для РБК-Украина Олигархи Фридман и Авен могут остаться без Сенс Банка. Все претензии – в Кремль