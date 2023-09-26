Чули всі райони міста. В окупованому Бердянську лунають вибухи

"І знов бердянці повідомляють про вибухи! Ще один гучний вибух. Чули майже всі мікрорайони і в нижній частині міста, і на горі", - йдеться в повідомленні.

Як уточнюють в Telegram-каналі, місцеві чули мінімум три вибухи один за одним.

"Ще один дуже гучний вибух! Бердянці також повідомляють, що під час вибуху на мить зникло світло у будинках", - додають автори.

При цьому окупанти вже прозвітували, що нібито збили ракету поблизу Бердянська.

Вибухи у Бердянську Запорізької області

Бердянськ Запорізької області було захоплено російськими військами під час масштабного вторгнення РФ до України у 2022 році. Весь цей час місто окупанти перетворювали на свою військову базу, але це не заважало іноді вибухати місцям розташування техніки загарбників або місцям базування особового складу.

Наприклад, 8 вересня у Бердянську лунали вибухи. Наслідком їх став густий дим. А в ніч на 8 вересня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи на території ліцею, де російські терористи розмістили "виборчу дільницю".