Слышали все районы города. В оккупированном Бердянске раздаются взрывы

"И снова бердянцы сообщают о взрывах! Еще один громкий взрыв. Слышали почти все микрорайоны и в нижней части города, и на горе", - говорится в сообщении.

Как уточняют в Telegram-канале, местные слышали минимум три взрыва один за другим.

"Еще один очень громкий взрыв! Бердянцы также сообщают, что при взрыве на миг исчез свет в домах", - добавляют авторы.

При этом оккупанты уже отчитались, что якобы сбили ракету вблизи Бердянска.

Взрывы в Бердянске Запорожской области

Бердянск Запорожской области был захвачен российскими войсками во время масштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Все это время город оккупанты превращали в свою воинскую базу, но это не мешало время от времени взрываться местам расположения техники захватчиков или местам базирования личного состава.

Например, 8 сентября в Бердянске раздавались взрывы. Следствием их стал густой дым. А в ночь на 8 сентября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы на территории лицея, где российские террористы разместили "избирательный участок".