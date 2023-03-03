Чули три вибухи. В окупованому Маріуполі "бавовна", є прильоти, - мерія

Оновлено 11:18. Після вибухів у небо здійнявся чорний дим

"Після вибухів на Лівобережжі в напряму Новоазовська (с.Виноградне / Піонерське / Широкине /Безіменне) в небі піднявся густий чорний дим. Правда, схоже на роботу ППО або "літак долає звуковий бар’єр"? Здається, в русні знов щось з обличчям. Деталі - згодом", - додав Андрющенко.

Фото: після вибухів у небо здійнявся чорний дим (t.me/andriyshTime)

"У Маріуполі бавовна! Місцеві повідомляють, що є прильоти. Чули три вибухи. Деталі з'ясовуються", - інформує міськрада.

Тим часом про вибухи в місті написав і радник мера Маріуполя Петра Андрющенко та назвав їх епіцентр.

"Три гучних вибухи в Маріуполі. Основний епіцентр - Лівобережжя. Однак гучно також в Кальміуському районі по пр. Нікопольський. Русня вже завела платівку "або ППО або літак на сверхзвук". Значить, точно не воно", - повідомив Андрющенко.

Фото: в окупованому Маріуполі повідомляють про "бавовну" (t.me/mariupolrada)

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупанти перекидають техніку навколо Маріуполя, намагаючись таким чином протистояти "бавовні", яка останнім часом почастішала в місті.

Додамо, за даними Сил оборони Таврійського напрямку, серед окупантів у Маріуполі паніка, оскільки ворожі війська не чекали вибухів на своїх складах із боєприпасами та паливом.

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