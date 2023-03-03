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Слышали три взрыва. В оккупированном Мариуполе "бавовна", есть прилеты, - мэрия

Иллюстративное фото: в Мариуполе раздались три громких взрыва (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Мариуполе сегодня, 3 марта раздались три громких взрыва. Местные говорят о прилетах по российским захватчикам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мариупольского горсовета и Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Обновлено 11:18. После взрывов в небо поднялся черный дым.

"После взрывов на Левобережье в направлении Новоазовска (с. Виноградное /Пионерское/ Широкино / Безименное) в небе поднялся густой черный дым. Правда, похоже на работу ПВО или "самолет преодолевает звуковой барьер"? Кажется, у русни опять что-то с лицом. Детали - впоследствии", - добавил Андрющенко.

Фото: после взрывов в небо поднялся черный дым (t.me/andriyshTime)

"В Мариуполе бавовна! Местные сообщают, что есть прилеты. Слышали три взрыва. Детали выясняются", - информирует горсовет.

Между тем, о взрывах в городе написал и советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко и назвал их эпицентр.

"Три громких взрыва в Мариуполе. Основной эпицентр - Левобережье. Однако громко также в Кальмиусском районе по пр. Никопольский. Русня уже завела пластинку "или ПВО или самолет на сверхзвук". Значит, точно не оно", - сообщил Андрющенко.

Фото: в оккупированном Мариуполе сообщают о "бавовне" (t.me/mariupolrada)

Напомним, ранее мы писали, что российские оккупанты перебрасываю технику вокруг Мариуполя, пытаясь таким образом противостоять "бавовне", которая в последнее время участилась в городе.

Добавим, по данным Сил обороны Таврического направления, среди оккупантов в Мариуполе паника, поскольку вражеские войска не ожидали взрывов на своих складах с боеприпасами и топливом.

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