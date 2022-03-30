В Чугуевском районе автомобиль наехал на мину, есть жертвы и пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления полиции Харьковщины Сергея Болвинова.

Отмечается, что инцидент произошел из-за наезда автомобилей, в которых ехали семьи на мины или не обезвреживании боеприпасы.

Сообщается, что двое мужчин погибли, еще пять человек, в том числе 6-месячный ребенок, получили ранения.

"Призываю всех, кто находится в зоне ведения боевых действий, на оккупированных территориях, а также тех, кто хочет вернуться к только что освобожденным населенным пунктам! Ни в коем случае не двигайтесь в направлениях, которые перекрыты, или на которых только что закончились боевые действия! Ни по дорогам, ни окольными путями!",- написал Болвинов.