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В Чугуевском районе автомобиль наехал на мину, есть жертвы и пострадавшие

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Чугуев, Среда 30 марта 2022 15:59
В Чугуевском районе автомобиль наехал на мину, есть жертвы и пострадавшие Автомомбиль наехал на мину в Чугуевском районе (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Чугуевском районе вчера, 29 марта, в результате наезда автомобилем на мину погибли погибли 2 мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления полиции Харьковщины Сергея Болвинова.

Отмечается, что инцидент произошел из-за наезда автомобилей, в которых ехали семьи на мины или не обезвреживании боеприпасы.

Сообщается, что двое мужчин погибли, еще пять человек, в том числе 6-месячный ребенок, получили ранения.

"Призываю всех, кто находится в зоне ведения боевых действий, на оккупированных территориях, а также тех, кто хочет вернуться к только что освобожденным населенным пунктам! Ни в коем случае не двигайтесь в направлениях, которые перекрыты, или на которых только что закончились боевые действия! Ни по дорогам, ни окольными путями!",- написал Болвинов.

Ранее мы сообщали, что российские войска обстреляли Чугуев, у аэродрома мощные взрывы.

Также мы писали, что в Харькове вражеские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам.

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