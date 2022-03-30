У Чугуївському районі автомобіль наїхав на міну, є жертви та постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова.

Зазначається, що інцидент стався через наїзд автомобілів, в яких рухались сім'ї на міни або не знешкодженні боєприпаси.

Повідомляється, що двоє чоловіків загинули, ще п’ятеро людей, в тому числі 6-місячна дитина, отримали поранення.

"Закликаю всіх, хто знаходиться в зоні ведення бойових дій, на окупованих територіях, а також тих, хто хоче повернутися до щойно звільнених населених пунктів! Ні в якому разі не рухайтесь у напрямках, що перекриті, або на яких щойно закінчились бойові дії! Ані по дорогах, ані обхідними шляхами!",- написав Болвінов.