ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Чугуївському районі автомобіль наїхав на міну, є жертви та постраждалі

Новость на русском →
Чугуїв, Середа 30 березня 2022 15:59
У Чугуївському районі автомобіль наїхав на міну, є жертви та постраждалі Автомомбіль наїхав на міну у Чугуївському районі (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Чугуївському районі вчора, 29 березня, внаслідок наїзду автомобілем на міну загинули загинуло 2 чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова.

Зазначається, що інцидент стався через наїзд автомобілів, в яких рухались сім'ї на міни або не знешкодженні боєприпаси.

Повідомляється, що двоє чоловіків загинули, ще п’ятеро людей, в тому числі 6-місячна дитина, отримали поранення.

"Закликаю всіх, хто знаходиться в зоні ведення бойових дій, на окупованих територіях, а також тих, хто хоче повернутися до щойно звільнених населених пунктів! Ні в якому разі не рухайтесь у напрямках, що перекриті, або на яких щойно закінчились бойові дії! Ані по дорогах, ані обхідними шляхами!",- написав Болвінов.

Раніше ми повідомляли, що російські війська обстріляли Чугуїв, біля аеродрому потужні вибухи.

Також ми писали, що у Харкові ворожі снаряди завдали шкоди торговим майданчикам і житловим будинкам.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Чугуев Вторгнення Росії до України
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі