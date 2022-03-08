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Под Чугуевом оккупанты ударили по частному дому, среди погибших - ребенок

Автор: Светлана Мащенко

В Чугуевском районе враг нанес удар по частным домам поселка Донец. В результате погибли два человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Авианалет был осуществлен в 19:05

"Во время авиаудара произошло попадание снаряда в жилой дом, в результате чего погибло 2 человека (из них 1 ребенок 2015 года рождения)", - говорится в сообщении.

Также подразделениями ГСЧС из-под завалов спасен 1 человек. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

Фото: Последствия удара врага на село Донец (t.me/dsns)

Напомним, что 6 марта в ходе ведения боевых действий ВСУ освободили Чугуев.

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