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Під Чугуєвом окупанти вдарили по приватному будинку, серед загиблих - дитина

Автор: Світлана Мащенко

У Чугуївському районі ворог завдав удару по приватним садибам селища Дінець. В результаті загинуло двоє людей, у тому числі дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Авіаналіт було здійснено о 19:05

"Під час авіаудару сталося потрапляння снаряду в житловий будинок, внаслідок чого загинуло 2 особи (з них 1 дитина 2015 року народження)", - говориться в повідомленні.

Також Підрозділами ДСНС з під завалів врятовано 1 особу. Від ДСНС залучалось 5 осіб та 1 одиниця техніки.

Фото: Наслідки удару ворога на село Дінець (t.me/dsns)

Нагадаємо, що 6 березня у ході ведення бойових дій ЗСУ звільнили Чугуїв.

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