Російські війська ввечері 18 листопада обстріляли аварійну бригаду газовиків у місті Чугуїв Харківської області під час виїзду на виклик до житлового будинку. Внаслідок обстрілу дістав поранення водій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника "Нафтогазу" Сергія Федоренка у Facebook.
Інцидент стався ввечері в середу, 18 листопада. Працівники аварійної служби прибули на виклик до одного з житлових будинків у Чугуєві, і саме в цей момент російські війська відкрили вогонь.
Внаслідок обстрілу поранення отримав водій бригади. Чоловіка госпіталізували та прооперували - наразі медики оцінюють його стан як стабільний.
Федоренко наголосив, що обстріл на Харківщині став уже третім подібним випадком за останні кілька днів:
напередодні окупанти атакували бригаду газовиків у Донецькій області, де поранення дістали двоє працівників;
також під ворожий удар потрапив службовий об'єкт газовиків у Дніпропетровській області - там було пошкоджено спецтранспорт.
"Це не випадковість. Ворог системно б'є по аварійних бригадах, бо розуміє: поки вони працюють, у людей є газ. Росіяни хочуть зупинити ремонти й залишити українців без тепла взимку", - йдеться у повідомленні.
Газовики продовжують працювати цілодобово як у тилу, так і в прифронтових громадах. На кожен виклик фахівці виїжджають у бронежилетах та захисних шоломах.