В Чугуеве могут запретить проезд частного транспорта: в чем причина

Владельцев автомобилей просят парковаться вдали от центра города, иначе будет принято решение о запрете частного транспорта в центре.

"Мое вчерашнее вечернее обращение было посвящено недопустимости больших скоплений людей и транспорта в центре города, но уже сегодняшнее утро продемонстрировало, что услышали меня не все жители",- заявила она.

Мэр Чугуева подчеркнула, что ей не хотелось бы принимать такие решения, как перекрытие центра города для движения частного транспорта.

"Однако я буду вынуждена это сделать, если обращения городских властей не будут услышаны, и это отнюдь не пустая причуда - трагические события последних месяцев свидетельствуют, что иногда загромождение улиц лишним транспортом в критический момент препятствует движению спасателей и спецтехники, а ведь стоит чьей-то жизни", - добавила Минаева.