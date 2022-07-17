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У Чугуєві можуть заборонити проїзд приватного транспорту: у чому причина

Фото: у Чугуєві можуть заборонити проїзд приватного транспорту (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У центрі Чугуєва Харківської області можуть заборонити рух приватного транспорту через те, що там накопичується велика кількість автомобілів, що заважають працювати рятувальникам і спецтехніці під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Чугуєва Галини Мінаєвої в Telegram.

Власників автомобілів просять паркуватися далеко від центру міста, інакше буде прийнято рішення про заборону приватного транспорту в центрі.

"Моє вчорашнє вечірнє звернення було присвячене неприпустимості великих скупчень людей і транспорту в центрі міста, але вже сьогоднішній ранок продемонстрував, що почули мене не всі жителі",- заявила вона.

Мер Чугуєва підкреслила, що їй не хотілося б приймати такі рішення, як перекриття центру міста для руху приватного транспорту.

"Однак я буду змушена це зробити, якщо звернення міської влади не будуть почуті, і це аж ніяк не порожня примха - трагічні події останніх місяців свідчать, що іноді захаращення вулиць зайвим транспортом в критичний момент перешкоджає руху рятувальників і спецтехніки, але ж коштує чиєсь життя", - додала Мінаєва.

Нагадаємо, вранці 16 липня окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв (Харківська область). В результаті атаки є руйнування, три людини загинули, ще стільки ж поранені.

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ХарківЧугуевВійна Росії проти України