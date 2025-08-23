"Чудовий шмат золота". Трамп ледь не відібрав у Інфантіно Кубок світу, але обмежився квитком на фінал (відео)

Залишити собі Кубок світу

Інфантіно показував Трампу трофей, який вручають чемпіонам мундіалей. Коли почув несподіване запитання.

"Я можу його залишити собі? Це прекрасний, назвемо його так, шматок золота".

Інфантіно відповів, що Кубок належить лише переможцям ЧС, але Трамп теж є "переможцем", тож може потримати трофей.

Квиток на фінал з символічним номером

Замість трофея, Інфантіно подарував американському лідеру перший квиток на фінальний матч ЧС-2026.

"Перший ряд, перше місце. Номер квитка 45/47 – адже ви 45-й і 47-й президент США", – сказав очільник ФІФА.

Жеребкування ЧС-2026

Під час зустрічі Трамп офіційно оголосив дату жеребкування чемпіонату світу-2026. Воно відбудеться 5 грудня 2025 року у Центрі мистецтва ім. Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні.

Раніше повідомлялося, що жеребкування запланували провести у Лас-Вегасі. Проте Трамп вирішив бути на церемонії особисто, тому зручніше, якщо шоу пройде у столиці США.

ЧС-2026: що відомо

Мундіаль відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці. Фінал прийме Іст-Ратерфорд (передмістя Нью-Йорка).

Вперше в історії участь у ЧС візьмуть 48 збірних.