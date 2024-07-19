"Чудова стратегія": генерал НАТО відзначив українські дії у війні та навав головні задачі

"Один із викликів, який ми бачимо, і один із найбільших уроків, які, на мою думку, ми можемо винести з війни в Україні, полягає в тому, що в сучасних війнах ви або перемагаєте швидко, або на вас чекає довга робота, повна непередбачуваних поворотів. І це те, де ми перебуваємо зараз," - сказав Каволі.

Генерал зазначив, що від здатності "генерувати силу" залежатиме перебіг війни. Зокрема й від того, яка сторона зможе накопичувати "якісну силу швидше і скористатися цим, поки має вікно можливостей".

Чудова тактика України

Каволі зауважив, що українці наразі генерують таку силу і вміло вибудовують свою стратегію:

"Протягом останніх кількох місяців українці були зосереджені на захисті східних територій, не дозволяючи Росії вільно використовувати Крим та південь України для нападу, зберігаючи свій доступ до Чорного моря та генеруючи силу. Тож, я вважаю, що в них чудова стратегія. Це лише питання продовження її виконання", - сказав генерал НАТО.

Водночас він зауважив, що ключова частина "генерації сили" для України наразі залежить від країн ЄС та НАТО.

"Це вимагатиме від нас накопичення та виробництва більшої кількості техніки, ніж ми думали, можливо, два роки тому".

Ілюзії неприпустимі

Відповідаючи на запитання про подальші дії країн, які витратили на допомозі Україні багато ресурсів і вагаються щодо продовження фінансування з метою концентрації на своїх проблемах, Каволі відповів, що "результат бойових дій в Україні є життєво важливим для майбутнього європейської та світової безпеки".

При цьому він наголосив, що світ не має "плекати жодних ілюзій" щодо завершення війни в Україні.

"Наприкінці конфлікту в Україні, як би він не закінчився, ми будемо мати дуже велику проблему з Росією. Ми отримаємо ситуацію, коли Росія відновлює свої сили, розташовуючись на кордонах НАТО, і її очолюватимуть переважно ті ж люди, що й зараз, і яка переконана, що ми - противник, а також дуже-дуже розлючена", - наголосив генерал.

Він зауважив, що промислове виробництво країн ЄС та НАТО мають бути готові до цього виклику.

Водночас Каволі додав, що головною проблемою наразі є не так фінанси, як виготовлення військового обладнання.

"У нас трохи складніше з закупівлями. І це справді стратегічна проблема для альянсу", - сказав він.

Каоволі додав, що у США недооцінюють те, як країни ЄС "прокинулися" на виклик.

"Це не шоу і не просто риторика, це справжня турбота про стабільність континенту та виживання своїх держав. Отже, це фундаментально, і ми повинні визнати це і заохочувати його розвиток", - підсумував він.