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"Отличная стратегия": генерал НАТО отметил украинские действия в войне и назвал главные задачи

Фото: генерал НАТО Кристофер Каволи (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Течение войны России против Украины все сложнее спрогнозировать с ее продолжением. Однако пока украинцы имеют "отличную стратегию" ведения боевых действий.

Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Один из вызовов, который мы видим, и один из самых больших уроков, которые, по моему мнению, мы можем извлечь из войны в Украине, заключается в том, что в современных войнах вы либо побеждаете быстро, либо вас ждет долгая работа, полная непредсказуемых поворотов. И это то, где мы находимся сейчас, - сказал Каволи.

Генерал отметил, что от способности "генерировать силу" будет зависеть течение войны. В том числе и от того, какая сторона сможет накапливать "качественную силу быстрее и воспользоваться этим, пока имеет окно возможностей".

Великолепная тактика Украины

Каволи отметил, что украинцы сейчас генерируют такую силу и умело выстраивают свою стратегию:

"В последние несколько месяцев украинцы были сосредоточены на защите восточных территорий, не позволяя России свободно использовать Крым и юг Украины для нападения, сохраняя свой доступ к Черному морю и генерируя силу. Поэтому я считаю, что у них отличная стратегия. Это только вопрос продолжения ее исполнение", - сказал генерал НАТО.

В то же время, он отметил, что ключевая часть "генерации силы" для Украины сейчас зависит от стран ЕС и НАТО.

"Это потребует от нас накопления и производства большего количества техники, чем мы думали, может быть, два года назад".

Иллюзии недопустимы

Отвечая на вопрос о дальнейших действиях стран, которые потратили на помощь Украине много ресурсов и затрудняются продолжить финансирование с целью концентрации на своих проблемах, Каволи ответил, что "результат боевых действий в Украине жизненно важен для будущего европейской и мировой безопасности".

При этом он подчеркнул, что миру не должно "питать никаких иллюзий" относительно завершения войны в Украине.

"В конце конфликта в Украине, как бы он ни закончился, мы будем иметь очень большую проблему с Россией. Мы получим ситуацию, когда Россия восстанавливает свои силы, располагаясь на границах НАТО, и ее возглавят преимущественно те же люди, что и сейчас, и какая убеждена, что мы - противник, а также очень-очень разъяренная", - подчеркнул генерал.

Он отметил, что промышленное производство стран ЕС и НАТО должно быть готово к этому вызову.

В то же время Каволи добавил, что главной проблемой пока не столько финансы, сколько изготовление военного оборудования.

"У нас немного сложнее с закупками. И это действительно стратегическая проблема для альянса", - сказал он.

Каоволи добавил, что в США недооценивают то, как страны ЕС "проснулись" по вызову.

"Это не шоу и не просто риторика, это настоящая забота о стабильности континента и выживании своих государств. Следовательно, это фундаментально, и мы должны признать это и поощрять его развитие", - подытожил он.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, вчера стало известно, что Украина подписала договоры безопасности с Чехией и Словенией. Подписание документов произошло в британском Вудстоке.

Так, Украина подписала уже 25 двусторонних сделок безопасности. В частности, с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией Чехией и Словенией.

Накануне, 11 июля, соглашение о гарантиях безопасности было заключено с Люксембургом.

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