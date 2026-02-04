"Чудова розмова": Трамп обговорив із Сі Цзіньпіном війну в Україні

Сьогодні, 4 лютого, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Однією з її тем стала війна в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в соцмережі Truth Social.
Американський президент заявив, що провів "чудову телефонну розмову" з лідером Китаю, під час якої вони обговорили низку питань.
"Це була довга і ретельна розмова, під час якої обговорювалися багато важливих тем, у тому числі торгівля, військові питання, квітнева поїздка, яку я здійсню до Китаю", - сказано в його дописі.
Серед тем, які обговорили лідери двох країн, Трамп назвав війну між Україною та РФ, Тайвань, ситуацію з Іраном, купівлю Китаєм нафти й газу у США та ін.
"Відносини з Китаєм і мої особисті стосунки з президентом Сі Цзіньпіном надзвичайно добрі, і ми обоє розуміємо, наскільки важливо їх підтримувати", - зазначив президент США.
Трамп також висловив впевненість, що протягом наступних трьох років його президентства "буде досягнуто багато позитивних результатів, пов'язаних з президентом Сі та Китаєм".
Нагадаємо, спроби Сполучених Штатів прискорити укладення мирної угоди між Росією та Україною можуть ненавмисно створити умови для нової ескалації конфлікту.
Зазначимо, американський сенатор Ліндсі Грем переконаний, що США мають значно посилити тиск на РФ, оскільки вона не демонструє готовності до реальних переговорів. За його словами, одним із дієвих кроків могло б стати надання Україні крилатих ракет Tomahawk.
Зазначимо, що президент США Дональд Трамп висловив думку, що в перспективі саме ООН зможе перебрати на себе ключову роль у врегулюванні світових воєн.