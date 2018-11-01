В России нет ни одной школы с полным преподаванием на украинском, - Прокопчук

Иллюстративное фото (УНИАН)

В России проживает более 2 млн граждан Украины

Сегодня на территории Российской Федерации (РФ) нет ни одной школы, где обучение полностью велось бы на украинском языке. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, передает РБК-Украина.

В целом, по словам Прокопчука, в России проживает более чем два миллиона украинского национального меньшинства.

"В России нет ни одной школы с полным преподаванием на украинском языке. В прошлом году была ликвидирована единственная библиотека украинской литературы, которая функционировала в Москве", - цитирует Прокопчука в Twitter постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

Напомним, начиная с 2014 года на территорию аннексированного Крыма переселилось более 100 тысяч граждан Российской Федерации.

Как сообщала в сентябре 2018 года в своем отчете Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, с начала оккупации Крыма Российской Федерацией количество средних школ с украинским языком образования на полуострове сократилось на 87,5%.