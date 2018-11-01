ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В России нет ни одной школы с полным преподаванием на украинском, - Прокопчук

Новости » Общество    01.11.2018 - 13:34
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В России проживает более 2 млн граждан Украины

Сегодня на территории Российской Федерации (РФ) нет ни одной школы, где обучение полностью велось бы на украинском языке. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, передает РБК-Украина.

В целом, по словам Прокопчука, в России проживает более чем два миллиона украинского национального меньшинства.

"В России нет ни одной школы с полным преподаванием на украинском языке. В прошлом году была ликвидирована единственная библиотека украинской литературы, которая функционировала в Москве", - цитирует Прокопчука в Twitter постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

В России нет ни одной школы с полным преподаванием на украинском, - Прокопчук

Напомним, начиная с 2014 года на территорию аннексированного Крыма переселилось более 100 тысяч граждан Российской Федерации.

Как сообщала в сентябре 2018 года в своем отчете Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, с начала оккупации Крыма Российской Федерацией количество средних школ с украинским языком образования на полуострове сократилось на 87,5%.

"Языковой закон" может получить более тысячи поправок, - комитет Нардепы поддержали за основу закон об ответственности за буллинг
Новости Украины украинский языкшкола
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь