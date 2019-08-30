Чубаров просит Запад признать Россию террористическим государством

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает лидеров демократических стран признать Россию "террористическим государством". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Facebook.

Об этом Чубаров заявил в Международный день пропавших без вести людей.

"Да, мы знаем, что в реальной жизни объективно существуют множество причин бесследного исчезновения людей, но в нашем случае мы говорим, прежде всего, о людях, насильно похищенных и пропавших без вести на территории временно оккупированного Россией Крыма. Лидеры демократических государств обязаны набраться смелости и открыто признать Россию террористическим государством, которое организует по всему миру похищения и убийства людей, в том числе и особенно на оккупированных ею территориях Украины", - написал Чубаров.

Напомним, 27 августа российские силовики в анексированном Крыму провели обыск дома крымскотатарского предпринимателя.

Ранее сообщалось, что в Крыму происходят зачистки по расовому и национальному признаку, а среди всех политзаключенных РФ больше половины - крымские татары.