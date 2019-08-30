ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чубаров просит Запад признать Россию террористическим государством

Новости » Политика    30.08.2019 - 16:05
Чубаров просит Запад признать Россию террористическим государством
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

Лидеры демократических государств обязаны признать Россию террористическим государством

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает лидеров демократических стран признать Россию "террористическим государством". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Facebook.

Об этом Чубаров заявил в Международный день пропавших без вести людей.

"Да, мы знаем, что в реальной жизни объективно существуют множество причин бесследного исчезновения людей, но в нашем случае мы говорим, прежде всего, о людях, насильно похищенных и пропавших без вести на территории временно оккупированного Россией Крыма. Лидеры демократических государств обязаны набраться смелости и открыто признать Россию террористическим государством, которое организует по всему миру похищения и убийства людей, в том числе и особенно на оккупированных ею территориях Украины", - написал Чубаров.

Напомним, 27 августа российские силовики в анексированном Крыму провели обыск дома крымскотатарского предпринимателя.

Ранее сообщалось, что в Крыму происходят зачистки по расовому и национальному признаку, а среди всех политзаключенных РФ больше половины - крымские татары.

Обмен пленными между Украиной и РФ: все подробности Обмен пленными: появился предварительный список
Новости Украины Российская ФедерацияЧубаров
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь