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Чубаров просить Захід визнати Росію терористичною державою

Новини » Політика    30.08.2019 - 16:05
Чубаров просить Захід визнати Росію терористичною державою
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

Лідери демократичних держав зобов'язані визнати Росію терористичною державою

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає лідерів демократичних країн визнати Росію "терористичною державою". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Facebook.

Про це Чубаров заявив у Міжнародний день зниклих без вести людей.

"Так, ми знаємо, що в реальному житті об'єктивно існують безліч причин безслідного зникнення людей, але в нашому випадку ми говоримо, насамперед, про людей, насильно викрадених і зниклих без вести на території тимчасово окупованої Росією Криму. Лідери демократичних держав зобов'язані набратися сміливості і відкрито визнати Росію терористичною державою, яка організовує по всьому світу викрадення і вбивства людей, в тому числі і особливо на окупованих нею територіях України", - написав Чубаров.

Нагадаємо, 27 серпня російські силовики в анексованому Криму провели обшук будинку кримськотатарського підприємця.

Раніше повідомлялося, що в Криму відбуваються зачистки за расовою і національною ознакою, а серед всіх політв'язнів РФ більше половини - кримські татари.

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