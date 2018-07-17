Чубаров прокомментировал встречу Трампа и Путина

Чубаров призвал не воспринимать новости с российской пропагандистской машины

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что не ожидал радостных новостей от встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Чубаров заявил в ходе прямого эфира в Facebook, передает корреспондент РБК-Украина.

Он также призвал всех, кто сейчас остается в Крыму, не воспринимать новостей "с пропагандистской российской машины".

"Первое впечатление от встречи Трампа с Путиным... Я не думаю, что я смогу дать полный анализ всего того, что может происходить после встречи… Нет никакой российской победы. Россия сейчас будет пытаться некоторые провалы Трампа подавать, как победу Путина", - сказал глава Междлиса.

По его словам, Дональда Трампа ожидает много неприятных комментариев со стороны журналистов после встречи с Путиным.

"Я думаю, что Трампа ждет очень много жестоких отзывов со стороны журналистской корпорации, а особенно со стороны политиков", - добавил он.

Также Чубаров заявил, что президент РФ Владимир Путин сам объявил позицию президента США Дональда Трампа по Крыму.

"Путин объявил позицию Трампа по Крыму. Путин отметил, что провел референдум в полной ответственности с международным правом. Это постоянная риторика Путина, свидетельствует о его неуверенности", - сказал он.

При этом глава Меджлиса отметил, что оба участника встречи используют саммит для поднятия своих рейтингов.

Напомним, в Хельсинки на встрече Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине. Президент России заверил, что готов сохранить транзит газа через Украину.