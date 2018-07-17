Чубаров прокоментував зустріч Трампа та Путіна

Чубаров закликав не сприймати новини з російської пропагандистської машини

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що не очікував радісних новин від зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це Чубаров заявив в ході прямого ефіру в Facebook, передає кореспондент РБК-Україна.

Він також закликав усіх, хто зараз залишається в Криму, не сприймати новин "з пропагандистською російської машини".

"Перше враження від зустрічі Трампа з Путіним... Я не думаю, що я зможу дати повний аналіз всього того, що може відбуватися після зустрічі ... Немає ніякої російської перемоги. Росія зараз буде намагатися деякі провали Трампа подавати, як перемогу Путіна", - сказав глава Междлісу.

За його словами, Дональда Трампа очікує багато несхвальних коментарів з боку журналістів після зустрічі.

"Я думаю, що Трампа чекає дуже багато жорстких відгуків з боку журналістської корпорації, а також з боку політиків", - додав він.

Також Чубаров заявив, що президент РФ Володимир Путін сам оголосив позицію президента США Дональда Трампа по Криму.

"Путін оголосив позицію Трампа по Криму. Путін зазначив, що провів референдум у повній відповідальності з міжнародним правом. Це постійна риторика Путіна, що свідчить про його невпевненість", - сказав він.

При цьому голова Меджлісу зазначив, що обидва учасники зустрічі використають саміт для підняття своїх рейтингів.

Нагадаємо, в Хельсінкі на зустрічі Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні. Президент Росії запевнив що готовий зберегти транзит газу через Україну.