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ЧС-2022: Збірна Австралії сенсаційно переграла Данію і вийшла в 1/8 фіналу Мундіалю

Фото: Меттью Лекі вивів Австралію в плей-офф Кубка світу (twitter.com/Socceroos)
Автор: Антон Федорців

Мінімальною перемогою національної команди Австралії над збірною Данії завершився фінальний тур групового етапу в квартеті D.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, група D, 3-й тур

Австралія – Данія – 1:0

Гол: Лекі, 60

У дебюті зустрічі за гостроту відповідальним став центрхав "червоно-білих" Єнсен. Спершу він ледь не замкнув небезпечний простріл із правого флангу атаки. А згодом отримав м'яч у штрафному суперника і пробив у ближню дев'ятку, та кіпер перевів м'яч на кутовий.

Та поступово запал збірної Данії почав згасати. Хлопці Каспера Юлманда не втрачали ініціативу, але перетворити свою перевагу в моменти до перерви не змогли. Неабияка заслуга в цьому і австралійців. "Соккеруз" в обороні діяли вкрай злагоджено.

Зате старт другої половини активніше розпочала збірна Австралії, заробивши два кутові. Щоправда, данці відповіли небезпечним ударом Еріксена зі штрафного з гострого кута – повз ворота. А далі європейці захопилися атакою і проґавили випад суперника.

На 60-й хвилині австралійці відібрали м'яч на лінії штрафного та розігнали контратаку. Макгрі віддав передачу на Лекі, який із центра поля побіг на двох оборонців, накрутив опонента на вході в карну зону та низом пробив повз Шмейхеля у дальній кут!

Збірна Данії намагалася змінити хід подій. Та одного бажання "червоно-білих" було замало. Фактично до фінального свистка данці так і не створили жодної реальної нагоди забити та заслужено покидають турнір. Натомість австралійська збірна чекатиме на переможця групи C у 1/8 фіналу.

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