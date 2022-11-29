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ЧС-2022: США мінімально здолали збірну Ірану в боротьбі за місце в 1/8 фіналу

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Доха, Вівторок 29 листопада 2022 23:41
ЧС-2022: США мінімально здолали збірну Ірану в боротьбі за місце в 1/8 фіналу Фото: Крістіан Пулішіч став американським героєм (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Антон Федорців

Поразкою національної команди Ірану від збірної Сполучених Штатів завершився вирішальний матч квартету B катарського Мундіалю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, група B, 3-й тур

Іран – США – 0:1

Гол: Пулішіч, 38

У стартові півгодини американці двічі всерйоз загрожували воротам збірної Ірану. Перший епізод завершився нічим, оскільки ніхто не встиг на небезпечний фланговий простріл. А в другому воротар зреагував на удар Веа головою. Були й інші моменти.

А на 38-й хвилині збірна США повела в рахунку. У зразковій атаці американців м'яч опинився на правому фланзі в Деста, який головою скинув м'яч у центр. Туди ввірвався Пулішіч і відправив м'яч у сітку, випередивши всіх опонентів.

На початку та в середині другого тайму Іран кілька разів міг зрівняти цифри на табло. Ось Годдос першим відгукнувся на фланговий навіс, але пробив над поперечиною. Згодом він же пробив повз дев'ятку метрів із десяти. А постріл Мусаха зі штрафного на 69-й хвилин пролетів вище воріт.

Останній шанс іранці змарнували в доданий арбітром час. Лише в останній момент Циммерман вибив м'яч, який вже котився у ворота збірної Штатів. Водночас один із іранців упав у штрафному майданчику, та суддівський свисток промовчав.

Зрештою, США здобули мінімальну перемогу та з другого місця в групі вийшли в плей-офф. У рамках 1/8 фіналу турніру американці зустрінуться зі збірною Нідерландів. Матч відбудеться 3 грудня.

До слова, раніше Нідерланди переграли збірну Катару та виграли групу A ЧС-2022.

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