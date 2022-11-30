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ЧМ-2022: Сборная Австралии сенсационно обыграла Данию и вышла в 1/8 финала Мундиаля

Фото: Мэттью Леки вывел Австралию в плей-офф Кубка мира (twitter.com/Socceroos)
Автор: Антон Федорцив

Минимальной победой национальной команды Австралии над сборной Дании завершился финальный тур группового этапа в квартете D.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, группа D, 3-й тур

Австралия – Дания – 1:0

Гол: Леки, 60

В дебюте встречи ответственным за остроту стал центрхав "красно-белых" Йенсен. Сначала он едва не замкнул опасный прострел с правого фланга атаки. Позже получил мяч в штрафной соперника и пробил в ближнюю девятку, но кипер перевел мяч на угловой.

Но постепенно пыл сборной Дании начал угасать. Ребята Каспера Юлманда не упускали инициативу, но превратить свое преимущество в моменты до перерыва не смогли. Большая заслуга в этом и австралийцев. "Соккеруз" в обороне действовали крайне слаженно.

Зато старт второй половины активнее начала сборная Австралии, заработав два угловых. Правда, датчане ответили опасным ударом Эриксена со штрафного с острого угла – мимо ворот. А дальше европейцы увлеклись атакой и упустили выпад соперника.

На 60-й минуте австралийцы отобрали мяч на линии штрафной и разогнали контратаку. Макгри отдал передачу на Леки, который из центра поля побежал на двух защитников, накрутил оппонента на входе в штрафную и низом пробил мимо Шмейхеля в дальний угол!

Сборные Дании пыталась изменить ход событий. Но одного желания "красно-белых" было мало. Фактически до финального свистка датчане так и не создали ни одной реальной возможности забить и заслуженно покидают турнир. Зато австралийская сборная будет ждать победителя группы C в 1/8 финала.

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