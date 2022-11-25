ЧС-2022: США відібрали очки в збірної Англії та зберегли повну інтригу в групі B

Чемпіонат світу-2022, група B, 2-й тур

Англія – США – 0:0

Сценарій дебюту зустрічі вийшов трохи несподіваним. Англійці наче й взяли м'яч під контроль, але Штати організували високий пресинг і не давали команді Гарета Саутгейта бодай перейти центр поля.

Вирватися з цього зачарованого кола "Три леви" зуміли на 10-й хвилині. Сака з правого краю карної зони відпасував на Кейна в центр штрафного. Форвард цілком міг скористатися шансом, але Циммерман відчайдушно кинувся під удар.

Поступово ініціатива перейшла до збірної США. Американці можуть занести собі до активу другу половину тайму. Маккенні з меж штрафного пробив на трибуни, з гарматним пострілом Муси впорався Пікфорд, а удар Пулішіча з-під оборонця полетів у поперечину!

Англійська збірна відповіла моментом у роздягальню. Маунта залишили наодинці на лінії штрафного, тож він пробив низом у кут. Проте, Тернер в ефектному стрибку впорався з ударом. А на старті другого тайму Пулішіч накрутив Беллінгема і пробив – поруч зі стійкою.

Згодом вінгер "Челсі" нагадав про себе знову. Пікфорд змушений був продемонструвати всю свою майстерність під час стандарту американців. Просто Пулішіч вирішив закрутити м'яч у ворота прямісінько від кутового прапорця...

Натомість англійська збірна після перерви виглядала в атаці геть беззубо. Однак, скористатися такою чудовою можливістю переграти проблемного суперника збірна США так і не зуміла – 0:0.

Тепер обидві команди повинні перемагати у фінальному турі, щоб вийти в 1/8 фіналу. "Три леви" (4 очки) зіграють проти збірної Уельсу (1 пункт), а національна команда Сполучених Штатів (2 бали) зустрінеться з Іраном (3 очки). Вирішальні матчі відбудуться 29 листопада.