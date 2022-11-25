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ЧМ-2022: США отобрали очки у сборной Англии и сохранили полную интригу в группе B

Фото: Сборная США нивелировала сильные качества "Трех львов" (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Антон Федорцив

Выявить сильнейшего во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 национальные команды Англии и Соединенных Штатов Америки не сумели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, группа B, 2-й тур

Англия – США – 0:0

Сценарий дебюта встречи получился немного неожиданным. Англичане как будто взяли мяч под контроль, но Штаты организовали высокий прессинг и не давали команде Гарета Саутгейта хотя бы перейти центр поля.

Вырваться из этого заколдованного круга "Три льва" сумели на 10-й минуте. Сака с правого края штрафной зоны отпасовал на Кейна в центр площадки. Форвард вполне мог воспользоваться шансом, но Циммерман отчаянно бросился под удар.

Постепенно инициатива перешла к сборной США. Американцы могут занести в актив вторую половину тайма. Маккенни из пределов штрафной пробил на трибуны, с пушечным выстрелом Мусы справился Пикфорд, а удар Пулишича из-под защитника угодил в перекладину!

Английская сборная ответила моментом в раздевалку. Маунта оставили наедине на линии штрафной, и он пробил низом в угол. Однако Тернер в эффектном прыжке справился с ударом. А на старте второго тайма Пулишич накрутил Беллингема и пробил – рядом со штангой.

Впоследствии вингер "Челси" напомнил о себе вновь. Пикфорд вынужден был продемонстрировать все свое мастерство во время стандарта американцев. Просто Пулишич решил закрутить мяч в ворота прямо от углового флажка...

В свою очередь английская сборная после перерыва выглядела в атаке беззубо. Однако воспользоваться такой замечательной возможностью переиграть проблемного соперника сборная США так и не сумела – 0:0.

Теперь обе команды должны побеждать в финальном туре, чтобы выйти в 1/8 финала. "Три льва" (4 очка) сыграют против сборной Уэльса (1 пункт), а национальная команда Соединенных Штатов (2 балла) встретится с Ираном (3 очка). Решающие матчи состоятся 29 ноября.

К слову, ранее сборная Ирана сенсационно обыграла Уэльс с двумя голами в добавленное время.

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