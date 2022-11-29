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ЧС-2022: Сенегал дотиснув збірну Еквадору та вийшов до 1/8 фіналу Мундіалю

Фото: "Леви Теранги" здобули путівку в плей-офф ЧС-2022 (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Антон Федорців

Трудовою перемогою збірної Сенегалу завершився матч 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2022 в Катарі проти національної команди Еквадору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, група A, 3-й тур

Еквадор – Сенегал – 1:2

Голи: Кайседо, 68 – Сарр, 44 (пенальті), Кулібалі, 70

Африканці захопили ініціативу з дебюту зустрічі. Уже в стартові десять хвилин сенегальська команда змарнувала дві нагоди. Спершу Гуйє не влучив у ближній кут після прострілу з лівого флангу, а згодом Діа вирвався на ударну позицію і не зміг поцілити в дальній.

З плином часу еквадорці зуміли "засушити" гру та змістити епіцентр подій до середини поля. Зрідка латиноамериканська збірна намагалася вибігти в контратаки, але безрезультатно. Зменшилася інтенсивність попереду і в збірної Сенагалу.

Тим несподіванішим став гол у роздягальню. Інкап'є у власному штрафному збив Сарра – одинадцятиметровий. Виконати вирок узявся сам постраждалий і точним ударом під стійку відкрив рахунок.

Друга 45-хвилинка розпочалася з атак еквадорців. Щоправда, "Триколору" щоразу чогось бракувало для того, щоб перетворити кількість випадів у якість. Та все ж свого латиноамериканці досягли на 68-й хвилині.

Еквадор зрівняв рахунок у класичному стилі. Навіс від кутового прапорця пішов на ближню стійку, звідки Торрес продовжив передачу на дальній кут воротарського майданчика. А вже там свій шанс не змарнував Кайседо, який без опору відправив м'яч у сітку.

Але щастя "Триколору" було недовгим. Уже за дві хвилини збірна Сенегалу була попереду завдяки стандарту. Оборона еквадорців намагалися винести м'яч подалі, проте сферу підхопив Кулібалі та з кількох метрів проштовхнув у ворота – 1:2. Цей результат став остаточним у зустрічі.

Завдяки перемозі Сенегал фінішував другим у групі A та вийшов до плей-офф Мундіалю. Там африканська збірна зустрінеться з переможцем квартету B. Вирішальні матчі її представники зіграють у вівторок увечері.

До слова, напередодні Португалія перемогою над збірною Уругваю виборола місце в плей-офф Мундіалю.

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Чемпіонат світуЧМ-2022