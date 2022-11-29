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ЧМ-2022: Сенегал дожал сборную Эквадора и вышел в 1/8 финала Мундиаля

Фото: "Львы Теранги" совершили путевку в плей-офф ЧМ-2022 (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Антон Федорцив

Трудовой победой сборной Сенегала завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против национальной команды Эквадора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, группа A, 3-й тур

Эквадор – Сенегал – 1:2

Голы: Кайседо, 68 – Сарр, 44 (пенальти), Кулибали, 70

Африканцы захватили инициативу в дебюте встречи. Уже в стартовые десять минут сенегальская команда упустила две возможности. Сначала Гуйе не попал в ближний угол после прострела с левого фланга, а затем Диа вырвался на ударную позицию и не смог переправить мяч в дальний.

По прошествии времени эквадорцы сумели "засушить" игру и сместить эпицентр событий в середину поля. Иногда латиноамериканская сборная пыталась выбежать в контратаки, но безрезультатно. Уменьшилась интенсивность впереди и у сборной Сенагала.

Тем неожиданнее стал гол в раздевалку. Инкапье в собственной штрафной сбил Сарра – одиннадцатиметровый. Исполнить приговор взялся сам пострадавший и точным ударом под штангу открыл счет.

Вторая 45-минутка началась с атак эквадорцев. Правда, "Триколору" каждый раз чего-то не хватало для того, чтобы превратить количество выпадов в качество. И все же своего латиноамериканцы добились на 68-й минуте.

Эквадор сравнял счет в классическом стиле. Навес от углового флажка пошел на ближнюю стойку, откуда Торрес продлил передачу на дальний угол вратарской. А уж там свой шанс не упустил Кайседо, который без сопротивления отправил мяч в сетку.

Но счастье "Триколора" было недолгим. Уже две минуты спустя сборная Сенегала была впереди благодаря стандарту. Оборона эквадорцев пыталась вынести мяч подальше, однако сферу подхватил Кулибали и с нескольких метров протолкнул в ворота – 1:2. Этот результат стал окончательным во встрече.

Благодаря победе Сенегал финишировал вторым в группе A и вышел в плей-офф Мундиаля. Там африканская сборная встретится с победителем квартета B. Решающие матчи ее представители сыграют во вторник вечером.

К слову, накануне Португалия победой над сборной Уругвая завоевала место в плей-офф Мундиаля.

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